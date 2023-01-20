Вакцины против коронавируса неэффективны против сезонного гриппа - министр (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вакцины против коронавируса неэффективны против сезонного гриппа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня заявил журналистам министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.

Министр отметил, что вакцины против коронавируса (COVID-19) предназначены именно против этого вируса.

"Можем с уверенностью сказать, что вакцинированные тремя дозами вакцины, имеют иммунитет против новых штаммов коронавируса. Даже при заражении, они переносят болезнь в легкой форме", - отметил министр.

Напомним, что в настоящее время в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBIB, проводится вакцинация против вируса инфлюэнцы (гриппа). С 15 декабря прошлого года были вакцинированы 13 008 человек. По городу Баку число вакцинированных составило 2 843 человека.

Желающие вакцинироваться могут обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.