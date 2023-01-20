В Агдаме прошло шествие к Аллее шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января в городе Агдам прошло шествие к Аллее шехидов.

Как сообщает в пятницу Trend, в шествии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района), Эмин Гусейнов, сотрудники представительства, исполнительный директор юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" и сотрудники этой структуры, военнослужащие, семьи шехидов, представители правоохранительных органов, представители компаний и учреждений, работающих в Агдаме.

Участники шествия, которое началось от штаба специального представительства Президента Азербайджанской Республики, посетили Аллею шехидов, где были вознесены молитвы за упокой душ шехидов, возложены цветы к их могилам. Память шехидов была почтена минутой молчания.

В заключение мероприятия специальный представитель Эмин Гусейнов выступил с речью.

Отметим, что сегодня, 20 января в Азербайджане отмечается День всенародной скорби.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

Первым, кто выразил свое отношение к этим кровавым событиям, был общенациональный лидер Гейдар Алиев. Выступив 21 января 1990 года в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве с заявлением в связи с трагедией, Гейдар Алиев подверг резкой критике лиц, совершивших эти события. Гейдар Алиев заявил, что считает произошедшее чуждым праву, демократии, противоречащим гуманизму и провозглашенным в стране принципам строительства правового государства.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.

Сегодня души всех наших шехидов радуются, потому что Азербайджан, ради которого они отдали свои жизни, восстановил свою территориальную целостность, победив в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджанский народ никогда не забудет своих шехидов, светлая память о них всегда будет жить в сердцах народа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)