Обнародован прогноз погоды на воскресенье

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, днем и ночью в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью - 5-7 °С, днем - 8-12 °С тепла.

Атмосферное давление составит 776 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде дождя, местами туман, в горах есть вероятность снега, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 °С мороза, днем температура прогреется до 6-10 °С.

В горах ночью - 5-10 °С мороза, днем от 0 °С мороза до 5 °С тепла.

В горных районах на дорогах возможен гололед.

(Перевод: Нубар Кулузаде)