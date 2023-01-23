На пленарное заседание парламента рекомендованы поправки в связи с повышением пенсий

БАКУ /Trend/ - На пленарное заседание Милли Меджлиса рекомендовано внести изменения в закон "О трудовых пенсиях" в связи с повышением минимального размера трудовой пенсии.

Как сообщает в понедельник Trend, изменения были обсуждены на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по труду и социальной политике.

Согласно изменениям, минимальный размер трудовой пенсии с 1 февраля 2023 года устанавливается в размере 280 манатов.

В Комитете было отмечено, что в Азербайджане в последние годы социальное благосостояние граждан является приоритетным направлением, проводимых в этой сфере преобразований.

Внесенные Президентом Азербайджанской Республики в порядке законодательной инициативы изменения в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" были очередным этапом социальной политики государства.

Напомним, что первое заседание весенней сессии парламента 2023 года запланировано на 1 февраля.

Отметим, что в 2022 году суммы выделенных средств на пенсионные выплаты были увеличены на 7,9 процента (361 миллиона манатов) по сравнению с предыдущим годом и составили более 4 миллиарда манатов.

С начала прошлого года был повышен размер минимальной ежемесячной пенсии, а также пенсии на основе индексации. В качестве дополнительной поддержки всем пенсионерам была оказана материальная помощь.

За последний год 23 тысячи, а с начала 2019 года, с начала электронного назначения пенсий, 71 тысяча назначений пенсий (80 процентов назначений пенсий по возрасту на общих основаниях) были осуществлены через электронную систему в упреждающем порядке.

(Перевод: Нубар Кулузаде)