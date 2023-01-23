Минтруда Азербайджана о ходе процесса онлайн-продажи квартир

БАКУ /Trend/ - Забронированы уже 1106 квартир из 1662, продажа которых проводится в режиме онлайн министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня с 10:00 на портале ms.sosial.gov.az.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, первая квартира была забронирована через 24 секунды после начала онлайн-продаж.

Квартиры расположены в новых домах в поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах.

Отметим, что нотариальный договор купли-продажи будет подписан после полной оплаты гражданином стоимости квартиры. Все квартиры, выставленные на продажу, имеют выписку из реестра, полностью отремонтированы, являются первичным жильем, их также можно приобрести посредством банковского ипотечного кредита.

Стоимость квартир определялась независимым оценщиком в соответствии с законодательством.

Отметим, что продажа квартир через онлайн-портал продлится до 1 июля текущего года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)