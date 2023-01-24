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В Азербайджане ужесточаются требования к крупногабаритному и большегрузному транспорту

Общество Материалы 24 января 2023 13:59 (UTC +04:00)
В Азербайджане ужесточаются требования к крупногабаритному и большегрузному транспорту

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не будет разрешено движение некоторых автомобилей, используемых для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству были обсуждены изменения в закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно изменениям, перевозчику может быть отказано в выдаче разрешения, если техническая характеристика транспортного средства, определенная производителем, не позволяет перевозить крупногабаритный и тяжелый груз, указанный в заявлении, а также если данное транспортное средство не может двигаться по маршруту, предложенному перевозчиком, или если перевозчик не согласен на движение по альтернативному маршруту, предложенному органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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