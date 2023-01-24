Квартиры, выставленные на продажу минтруда Азербайджана, можно приобрести и с помощью ипотечного кредита (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Забронирована уже большая часть квартир, продажа которых началась с 10:00 23 января в режиме онлайн на портале ms.sosial.gov.az.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и соцзащиты населения Азербайджана, в течение 10 дней со дня бронирования Агентство социальных услуг при министерстве свяжется с каждым гражданином и проинформирует дополнительно о процессе купли-продажи квартиры.

Отметим, что нотариальный договор о купле-продаже будет подписан после полной оплаты гражданином стоимости квартиры.

Квартиры, выставленные на продажу минтруда Азербайджана, можно приобрести и с помощью ипотечного кредита.

Одну квартиру могут забронировать 3 человека. Если первый забронировавший отказывается покупать эту квартиру, право на покупку квартиры переходит к другому лицу, которое ее забронировало.

Напомним, что квартиры, выставленные на продажу, расположены в новых домах в поселках Рамана, Умид, Кюрдаханы, Абшеронском и Самухском районах Баку.

Все квартиры, выставленные на продажу, имеют выписку из реестра, являются первичным жильем. Продажа квартир через онлайн-портал продлится до 1 июля текущего года.

В видео (https://www.youtube.com/watch?v=fdy-cv9rwıw) ниже предоставляется информация о порядке приобретения квартиры онлайн через портал.

(Перевод: Фидан Мустафаева)