Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 563 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 318, вторую - 71, три и более -137, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 37 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 940 465. Первую дозу вакцины получили 5 401 423, вторую - 4 876 706, три и более - 3 397 208, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 128 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)