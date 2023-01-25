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Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)

Общество Материалы 25 января 2023 13:29 (UTC +04:00)
Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)

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ДЖАЛИЛАБАД /Trend/ - С 2011 года в Азербайджане введено резидентурное обучение.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав, принимая во внимание многочисленные обращения врачей, получивших последипломное образование в зарубежных странах, 29 апреля 2022 года министр здравоохранения подписал приказ «О подтверждении уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, прошедших обучение за рубежом, и проведении соответствующих просветительских мероприятий».

На основании приказа министра, постановлением коллегии министерства здравоохранения от 13 июня 2022 года утверждены «Правила проведения экзамена в целях подтверждения уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, прошедших обучение за рубежом».

Согласно вышеуказанным приказу и постановлению, 23-24 января текущего года министерством здравоохранения проведен первый этап экзаменов для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом и до 7 декабря 2022 года заполнивших заявление для участия в экзаменах в разделе «Электронные медицинские услуги» на официальном сайте минздрава.

Участникам посредством сервиса «Личный кабинет» на следующий день была предоставлена информация о результатах экзаменов.

В экзамене могут принять участие лишь те медработники, подлинность диплома которых подтверждена комиссией по кадровым вопросам министерства здравоохранения. Врачам, допущенным к экзамену постановлением комиссии, выдается «Лист допуска к экзамену», который следует отправить в электронной форме через личный кабинет не позднее, чем за 5 дней до экзамена. Информация о дате и месте проведения экзамена по специальности заносятся в «Лист допуска к экзамену».

Следует отметить, что экзамены медработников, зарегистрированных для участия в экзамене до 7 декабря 2022 года, поэтапно продолжаются. Для врачей, которые не участвовали в первом туре экзаменов, будет предоставлена дополнительная информация о датах проведения экзаменов. Также рекомендуется следить за информацией, размещаемой на официальном сайте минздрава.

Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)
Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)
Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)
Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)
Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)
Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)
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