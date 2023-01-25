Минздрав Азербайджана проводит экзамен для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом (ФОТО)

ДЖАЛИЛАБАД /Trend/ - С 2011 года в Азербайджане введено резидентурное обучение.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав, принимая во внимание многочисленные обращения врачей, получивших последипломное образование в зарубежных странах, 29 апреля 2022 года министр здравоохранения подписал приказ «О подтверждении уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, прошедших обучение за рубежом, и проведении соответствующих просветительских мероприятий».

На основании приказа министра, постановлением коллегии министерства здравоохранения от 13 июня 2022 года утверждены «Правила проведения экзамена в целях подтверждения уровня знаний и профессиональной компетентности медицинских и фармацевтических работников, прошедших обучение за рубежом».

Согласно вышеуказанным приказу и постановлению, 23-24 января текущего года министерством здравоохранения проведен первый этап экзаменов для врачей, прошедших клиническую ординатуру за рубежом и до 7 декабря 2022 года заполнивших заявление для участия в экзаменах в разделе «Электронные медицинские услуги» на официальном сайте минздрава.

Участникам посредством сервиса «Личный кабинет» на следующий день была предоставлена информация о результатах экзаменов.

В экзамене могут принять участие лишь те медработники, подлинность диплома которых подтверждена комиссией по кадровым вопросам министерства здравоохранения. Врачам, допущенным к экзамену постановлением комиссии, выдается «Лист допуска к экзамену», который следует отправить в электронной форме через личный кабинет не позднее, чем за 5 дней до экзамена. Информация о дате и месте проведения экзамена по специальности заносятся в «Лист допуска к экзамену».

Следует отметить, что экзамены медработников, зарегистрированных для участия в экзамене до 7 декабря 2022 года, поэтапно продолжаются. Для врачей, которые не участвовали в первом туре экзаменов, будет предоставлена дополнительная информация о датах проведения экзаменов. Также рекомендуется следить за информацией, размещаемой на официальном сайте минздрава.