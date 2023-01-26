Начато строительство дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению Президента Азербайджана, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана начато строительство автомобильной дороги Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4, которая является составной частью проекта Бильгя-Новханы-Сумгайыт.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве, дорога строится в соответствии с техническим разрядом 1B. Ширина проезжей части 28-километрового участка дороги - 22,5 метра, число полос движения - 6.

Строительные работы, выполняемые по проекту на различных участках, выполняются в соответствии со “Строительными нормами и правилами” и технологической последовательностью, под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Вдоль дороги первоначально планируется строительство девяти развязок, трех автомобильных и трех пешеходных переходов.

Строительство этой дороги соединит жилые массивы в северо-восточной части Абшеронского полуострова с автомагистралью Пиршаги-Новханы-Хырдалан-М4, которая является частью автомагистрали Мардакян-Бильгя-Новханы-Сумгайыт, не въезжая в город Баку, что позволит обеспечить транспортное сообщение в направлении магистрали Баку-Шамахы-Евлах, наладить эффективное и удобное транспортное сообщение с западной частью страны.

В результате строительства данного участка, ожидается сокращение примерно на 20-30 процентов числа автомобилей, въезжающих в Баку с направления ст.м. 20 января.

(Перевод: Фидан Мустафаева)