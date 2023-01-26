Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами в течение дня прогнозируется моросящий дождь, днем и ночью местами туман. Будет преобладать южный ветер.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-2°, днем - 7-9° тепла.

Атмосферное давление составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидается моросящий дождь, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-3° мороза, днем - 7-11° тепла.

В горах ночью - 9-14° мороза, днем - от 0° мороза до 5° тепла.

В горных районах на дорогах возможен гололед.

(Перевод: Нубар Кулузаде)