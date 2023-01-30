Имеется необходимость создания в вузах специальности научной журналистики - Акиф Ализаде

БАКУ /Trend/ - Имеется необходимость создания в университетах специальности научной журналистики.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня академик Акиф Ализаде, в ходе выступления на заседании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Он отметил, что в образовательной сфере должно возрождаться направление журналистики.

"Можно сказать, что в нашей стране очень мало людей, имеющих представление о научной журналистике. В вузах имеется необходимость создания специальности научной журналистики", - сказал Ализаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)