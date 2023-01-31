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В Азербайджане повышена стоимость проезда в междугородних автобусах

Общество Материалы 31 января 2023 16:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышена стоимость проезда в междугородних автобусах

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена стоимость проезда в междугородних автобусах.

Как сообщает во вторник Trend, данное решение было принято на сегодняшнем заседании Тарифного совета.

По итогам проведенных в Совете обсуждений верхний предел тарифа на междугородних автобусных маршрутах установлен на уровне трех копеек за 1 километр (предыдущий тариф - 2,4 копейки).

Решение вступает в силу с 3 февраля 2023 года, и размещено на официальном сайте (www.tariff.gov.az) Тарифного Совета.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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