Азербайджанский борец выиграл золотую медаль в Хорватии

БАКУ /Trend/ - Турнир по борьбе Zagreb Open в Хорватии подходит к концу.

Как передает в субботу Trend, три азербайджанских борца выступили в 4-й день соревнований. Азербайджанский борец греко-римского стиля Талех Мамедов (63 кг) поднялся на вершину пьедестала. Опытный борец выиграл все 3 поединка и завоевал золотую медаль

Отметим, что ранее Алиаббас Рзазаде (57 кг) завоевал золото, Гаджи Алиев (70 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) завоевали серебро, Джабраил Гаджиев (74 кг), Али Рагимзаде (65 кг), Хаджимурад Гаджиев (70 кг), Осман Нурмагомедов серебро (92 кг), бронзу завоевал Магомедхан Магомедов (97 кг). Среди женщин бронзу завоевала Алена Колесник (59 кг).