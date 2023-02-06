Применение налоговых льгот для субъектов медиа поспособствует более гибкой бизнес-деятельности - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Применение налоговых льгот в отношении субъектов медиа поспособствует их более гибкой бизнес-деятельности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

Кроме того, по его словам, это поспособствует повышению уровня профессионализма в журналистской сфере.

Отметим, что согласно изменениям в Налоговый кодекс, предоставление медиапродукции, производимой субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), а также выполнение нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджане, работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиадеятельностью, субъектам медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), освобождаются от подоходного налога и налога на добавленную стоимость с 1 января 2023 года сроком на 3 года. Изменения в статье 4 закона "О медиа" предусматривают содействие развитию медиа и стимулирование деятельности субъектов медиа. В соответствии с этим законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)