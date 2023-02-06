Ряд журналистов не будут зарегистрированы в медиа-реестре – Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Заслуженные журналисты, не имеющие отношения к медиа-субъекту и не работающие журналистами, не регистрируются в медиа-реестре.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на заседании Совета прессы заявил исполнительный директор Агенства по развитию медиа Ахмед Исмаилов.

Он отметил, что в реестре невозможна регистрация заслуженных журналистов и бывших журналистов.

"Потому что, хотя они работали журналистами в свое время, в настоящее время они в качестве журналиста не работают. То есть лицо, которое в настоящее время не сотрудничает с медиа-субъектом, не может быть зарегистрировано в медиа-реестре в качестве журналиста".

А. Исмаилов также отметил, что, поскольку лица, работающие в настоящее время в Совете прессы, также не считаются журналистами, они также не будут зарегистрированы в медиа-реестре и не смогут пользоваться правами, предоставленными журналистам.

Отметим, что медиа-реестр - это электронный информационный ресурс, созданный в целях систематизации информации об азербайджанских медиа-субъектах, в том числе их редакциях, а также журналистах и управляемый Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDİA).

Медиа-реестр предназначен для обеспечения осведомленности о существующих в стране субъектах СМИ и журналистах, укрепления экономической независимости субъектов СМИ и журналистов, четкого определения круга субъектов, к которым эти привилегии будут применяться при необходимости применения к ним различных льгот, а также для формирования механизма защиты прав, признаваемых за субъектами СМИ и журналистами, более быстрой и эффективной реализации процедуры аккредитации.

Медиа-реестр работает на принципах простоты использования, непрерывности, оперативности и прозрачности.

Медиа-реестр предполагает ввод информации субъектами СМИ и журналистами, установление электронной связи между субъектами СМИ и журналистами и Агентством по развитию медиа, получение электронных услуг, получение информации из интегрированных в реестр информационных систем (за исключением информации, доступ к которой ограничен законом) и оказание других услуг.