Все структуры должны внести свой вклад в Концепцию возвращения в Западный Азербайджан - Азиз Алекберли

БАКУ /Trend/ - Все структуры должны внести свой вклад в Концепцию возвращения в Западный Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

"После исторических высказываний главы азербайджанского государства 24 декабря на встрече с представителями Общины Западного Азербайджана в нашей жизни наступил новый этап, дан старт процессу возвращения на исторические земли наших соотечественников, изгнанных с родных земель. Была поставлена задача по разработке Концепции возвращения, которая на сегодня уже представлена общественности", - сказал Алекберли.

По его словам, свою поддержку в вопросе возвращения соотечественников на исторические земли должны оказать как структуры внутри страны, так и все организации, связанные с Азербайджаном, за его пределами.

"Кроме того, сегодня на встрече с Агентством поддержки НПО мы обсудим различные аспекты нашего сотрудничества и примем решения о дальнейших шагах", - сказал Алекперли.

Председатель Общины отметил, что недавно был объявлен грантовый конкурс, связанный с общественной поддержкой Концепции возвращения в Западный Азербайджан: "Мы считаем, что реализация этой инициативы станет одним из важных шагов, предпринятых в данной области".