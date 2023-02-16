Обсуждены направления развития сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Венгрии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии Сахиль Бабаев встретился с генеральным директором Офиса президента Венгрии Тамашем Шандой и министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем.

Как сообщает в четверг Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, на встречах было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Венгрией постоянно развиваются на основе дружбы и стратегического партнерства, а сотрудничество двух стран расширяется во всех сферах.

Было отмечено, что за прошедший период между Азербайджаном и Венгрией было подписано 57 документов о сотрудничестве, продолжаются темпы роста торгово-экономического сотрудничества, а в прошлом году торговый оборот между странами вырос на 34,8 процента, кроме того отмечен большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества по новым направлениям.

На встречах было выражено удовлетворение заинтересованностью венгерских компаний в восстановлении освобожденных территорий, выделением венгерскими государственными финансовыми учреждениями для этой цели кредитной линии.

Была отмечена деятельность совместной межправительственной комиссии, которая служит расширению сотрудничества двух стран в различных сферах, выражена уверенность в том, что связи между Азербайджаном и Венгрией будут и впредь развиваться по восходящей линии.

Было отмечено значение бизнес-форумов, деловых встреч, организованных в Баку и Будапеште. Были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области энергетики, развития и передачи зеленой энергии, сельского хозяйства, труда и занятости, социальной защиты, образования, гуманитарных и других областях, увеличения двусторонних и транзитных грузопотоков, поощрения взаимных инвестиций.

(Перевод: Фидан Мустафаева)