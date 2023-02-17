На Кубке мира в Баку надеюсь улучшить свой результат - азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на Кубке мира в Баку я заняла второе место, и надеюсь в этом году улучшить свой результат или повторить.

Об этом в пятницу Trend сказала представительница Азербайджана на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку, гимнастка Сельджан Махсудова.

"Один день остался до первого старта 2023 года, подготовка к соревнованиям проходила хорошо. Я представлю новую программу - с двумя тройными сальто. Над ней работаю уже давно. С данной программой буду выступать на Чемпионате мира, по возможности в дальнейшем будем усложнять комбинацию, чтобы набрать больше очков", - отметила она.

Как подчеркнула Махсудова, следующий Кубок после этапа, проходящего в Баку, состоится уже летом.

"Выступать на соревнованиях в родной стране еще более ответственно, но здесь еще и ощущается большая поддержка. Я всегда хотела быть примером для наших юных спортсменов, и надеюсь, что смогу своим выступлением подать им хороший пример", - добавила она.

Напомним, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте. На соревнованиях выступят 63 гимнаста из 16 стран мира. Спортсмены представят индивидуальные и синхронные программы.