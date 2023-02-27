В течение трех дней Земля будет под влиянием магнитной бури

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам, 27 февраля корональный выброс массы (CME, Coronal mass ejections), вызванный вспышками на поверхности Солнца 24-25 февраля, достигнет Земли, а его последствия продлятся до 28 февраля.

Как сообщили в понедельник Trend на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), 27 февраля геомагнитное поле Земли увеличится до уровня бури G2 (умеренный) из-за воздействия CME, который произошел 24 февраля. Прогнозируется, что 28 февраля этот эффект сохранится, а 1 марта геомагнитное поле, по прогнозам, будет находиться на нестабильно-активном уровне, в некоторые часы поднимаясь до уровня G3 (сильное).

На 27 февраля вероятность возникновения солнечных вспышек составляет 99 процентов для вспышек класса C (которые не могут повлиять на Землю), 65 процентов - для вспышек класса M (которые блокируют распространение радиоволн как слабые и малоэффективные) и 15 процентов - для вспышек класса X (сильные).

Геомагнитная буря может вызвать чувство беспокойства и дискомфорта у хронических больных, пожилых людей и детей, находящихся в группе риска. Метеочувствительным людям рекомендуется принимать профилактические меры в соответствии с рекомендациями врачей.

(Перевод: Фидан Мустафаева)