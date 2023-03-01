Заместитель главврача Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев в рубрике «Знакомьтесь с нашими врачами!»

БАКУ/Trend/ -В рубрике «Знакомьтесь с нашими врачами!» представляем Вам заместителя главврача Центрального Таможенного Госпиталя, высококвалифицированного общего хирурга Бахтияра Мусаева.

Доктор Бахтияр Мусаев, как опытный специалист в области общей хирургии и гастроэнтерологии, в том числе заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железы, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, селезенки, выполняет все виды открытых и лапароскопические операции на органах брюшной полости.

Следует отметить, что доктор Бахтияр Мусаев в 1982 году окончил лечебно-профилактический факультет Азербайджанского Медицинского Университета, а в 1982-1983 годах прошел интернатуру по хирургии в Бакинской Клинической Больнице №5. В 2012 и 2017 годах прошел курс повышения квалификации по общей хирургии. В 1990 году защитил кандидатскую, а в 2000 году – докторскую диссертацию в Москве.

В 1984-1989 годах д-р Бахтияр работал младшим, а затем старшим научным сотрудником академической группы по физиологии и хирургии билиарной системы в Научно-Исследовательском Институте Физиологии при Академии Наук Республики, возглавляемой академиком Беюккиши Агаевым. В 1989-2000 годах продолжил свою работу в Научно-Исследовательском Институте Гастроэнтерологии.

При этом в 1984-2018 гг. работал хирургом , в 2000-2011 гг. заведующим отделения хирургии в Клинической Больнице № 5, в 2004-2016 гг занимал пост главного врача в нескольких частных медицинских учреждениях. С 2018 г. работает общим хирургом и является заместителем главврача Центрального Таможенного Госпиталя, с декабря 2022 года временно исполняет обязанности главного врача Центрального Таможенного Госпиталя.

Др.Бахтияр Мусаев – хирург, который работает над собой, следит за событиями, происходящими в мире медицины, изучает достижения медицины и строит свою работу на основе современных технологий.

Б. Мусаев за время своей работы участвовал в десятках конференций, симпозиумов и съездов, проведенных в нашей стране и за рубежом. В 2019 году участвовал в медицинской выставке «Arab-Health-2019» в Объединённых Арабских Эмиратах, в том же году прошел курс усовершенствования в рамках организации работы больницы, обмена опытом и взаимного сотрудничества в области инфекционного контроля в Группе больниц Флоренс Найтингейл в городе Стамбул Турции, а также практический курс по дезинфекции, антисептике и стерилизации в городе Анталия Турции. Доктор Бахтияр является автором более 50 научных статей, 1 изобретения, 3-х рационализаторских предложений и 3-x методических рекомендаций.