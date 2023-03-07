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Омбудсмен Азербайджана призвала усилить контроль за качеством лекарств

Общество Материалы 7 марта 2023 11:44 (UTC +04:00)
Омбудсмен Азербайджана призвала усилить контроль за качеством лекарств

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Качество лекарственных средств - одна из главных проблем, вызывающих беспокойство.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, выступая в Милли Меджлисе с ежегодным докладом.

Алиева отметила, что воздействие на организм препаратов, состав которых является одинаковым, но произведенных в разных странах, требует серьезного подхода к вопросу их качества.

"В связи с этим необходимо усилить контроль качества лекарственных средств",- сказала она.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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