Омбудсмен Азербайджана призвала усилить контроль за качеством лекарств

БАКУ /Trend/ - Качество лекарственных средств - одна из главных проблем, вызывающих беспокойство.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, выступая в Милли Меджлисе с ежегодным докладом.
Алиева отметила, что воздействие на организм препаратов, состав которых является одинаковым, но произведенных в разных странах, требует серьезного подхода к вопросу их качества.
"В связи с этим необходимо усилить контроль качества лекарственных средств",- сказала она.
(Перевод: Фидан Мустафаева)