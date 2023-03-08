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Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)

Общество Материалы 8 марта 2023 17:46 (UTC +04:00)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Очередная группа спасателей сил быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавшая участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в Турции по поручению Президента Ильхама Алиева, вернулась на родину.

Как сообщает в среду Trend, самолет с азербайджанскими спасателями приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где их встречали сотрудники посольства Турецкой Республики в Азербайджанской Республике, представители СМИ и общественности.

Турецкие дипломаты высоко оценили работу спасателей МЧС в зоне землетрясения, поблагодарили азербайджанское государство и народ за оказанную поддержку.

Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
Очередная группа спасателей МЧС Азербайджана вернулась из Турции (ФОТО)
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