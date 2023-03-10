Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку: финалисты второго дня соревнований

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 10 марта, по итогам второго дня соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку определились финалисты на отдельных гимнастических снарядах, сообщает Trend.

Среди представителей мужской спортивной гимнастики определились финалисты в опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне (конь-махи) и перекладине.

Так, в опорном прыжке в финал прошли – Махди Олфати (Иран), Карлос Эдриэль Юло (Филиппины), Андрей Медведев (Израиль), Габриэль Буртанете (Румыния), Никола Бартолини (Италия), Аурель Бенович (Хорватия), Гарри Хепворт (Великобритания) и Вай Хунг Шек (Гонконг).

В финал упражнения на гимнастическом коне прошли - Нариман Курбанов (Казахстан), Юй-Чан Шиао (Китайский Тайбэй), Бенджамин Осбергер (Франция), Матвей Петров (Албания), Ведант Савант (Австралия), Рис МакКленаган (Ирландия), Илья Ковтун (Украина) и Уткирбек Джураев (Узбекистан). Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов в данном упражнении в финал не прошел, он с результатом 13.100 балла занял 20 позицию.

В финал упражнения на перекладине прошли - Кадзуки Мацуми (Япония), Керран Филлипс (США), Митчелл Морганс (Австралия), Александр Мякинин (Израиль), Тин Србич (Хорватия), Иван Тихонов (Азербайджан), Такэру Китадзоно (Япония) и Ахмед Альмараги (Египет).

Среди представительниц женской спортивной гимнастики определились финалисты в упражнениях на бревне и вольных упражнениях.

Так, в финал упражнения на бревне прошли - Джорджия Вилла (Италия), Марин Бойер (Франция), Анна Лащевская (Украина), Руби Пасс (Австралия), Виола Пераццини (Италия), Елизавета Губарева (Украина), Хуа-Тень Тинг (Китайский Тайбэй) и Аяка Сакагути (Япония).

В данном упражнении азербайджанские спортсменки Назанин Теймурова и Самира Гахраманова в финал не прошли. Теймурова заняла 26 место (11.333 балла), а Гахраманова - 32 место (11.100 балла).

В финал вольных упражнений прошли - Марин Бойер (Франция), Руби Пасс (Австралия), Аяка Сакагути (Япония), Холли Хилтон (Ирландия), Назанин Теймурова (Азербайджан), Севги Кайисоглу (Турция), Арианна Беларделли (Италия) и Эльвира Кацали (Греция).

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку прошли квалификационные этапы, а в оставшиеся дни состоятся финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).