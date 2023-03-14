БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 480 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 188, вторую - 58, три и более - 197, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 37 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 951 923. Первую дозу вакцины получили 5 405 257, вторую - 4 879 551, три и более - 3 401 315, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 800 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)