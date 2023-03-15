БАКУ /Trend/ - Названа стоимость хаджа в этом году из Азербайджана.

Как сообщили Trend в среду в Управлении мусульман Кавказа, стоимость хаджа на одного человека составляет 5 750 долларов США.

"В этом году хадж будет организован в единой для азербайджанских паломников форме и в связи с этим будут организованы авиарейсы", - сказали в Управлении.

От граждан, желающих совершить хадж, требуются следующие документы: загранпаспорт; копия удостоверения личности; цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 штуки; справка о здоровье.

Прием документов будет осуществляться с 17 марта в административном здании Управления по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

Отметим, что хадж в этом году придется на конец июня - начало июля.