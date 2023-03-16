Второй мобильный полевой госпиталь МЧС Азербадйжана доставлен из Турции в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, второй мобильный полевой госпиталь Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), который был направлен в Турцию для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране, был доставлен сегодня в Баку с учетом восстановления местной медицинской инфраструктуры в зоне землетрясения.

Об этом сообщили Trend в МЧС Азербайджана.

Отметим, что 3123 пострадавшим, из которых 684 ребенка, была оказана медицинская помощь на высоком уровне в установленных министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджане в районе Кахраманмараш двух мобильных полевых госпиталях, оснащенных необходимыми медицинскими средствами, медикаментами и препаратами.