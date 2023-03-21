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Завтра в Баку ожидается до 18 градусов тепла

Общество Материалы 21 марта 2023 13:07 (UTC +04:00)
Завтра в Баку ожидается до 18 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9° тепла, днем - 13-18° тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 6-11° градусов тепла, днем - 16-21° тепла. В горах ночью – от 3° мороза до 2° тепла, днем - 3-8° тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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