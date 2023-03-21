Распространение журналистом Фардином Исазаде сатирического видео об азербайджанских традициях Новруза недопустимо - Совет прессы

БАКУ /Trend/ - Журналист никогда не должен забывать о своей миссии объективно информировать общество, направлять общественное мнение в правильное русло, действовать хладнокровно, а не под действием эмоций. Он не должен поддаваться никакому постороннему влиянию, но должен учитывать риск того, что высказанные им мнения не будут однозначно восприняты людьми.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.

"В этом смысле недопустимо изготовление и распространение журналистом Фардином Исазаде сатирического видео на YouTube в ответ на искаженное и антигуманное представление азербайджанских традиций, связанных с праздником Новруз, которое было продемонстрировано в программе "Мягкая сила" на армянском канале NoyanTapan в YouTube.

Вместо того, чтобы выражать идеи, которые можно охарактеризовать как призыв к насилию, Ф.Исазаде должен был разъяснить истинную гуманистическую суть праздника Новруз байрамы, показать, что передача армянского канала NoyanTapan на YouTube носит абсурдный характер, и подчеркнуть, что такое поведение медиа препятствует достижению прочного мира между народами региона.

Мысли Ф.Изазаде – это личный юмористический подход журналиста. Азербайджанские СМИ не распространяли это видео и далеки от придания ему информационного контекста. Подобные тенденции противоречат законодательству нашей страны о запрете пропаганды насилия и религиозного экстремизма и открытых призывов, направленных на возбуждение национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети, а также, в частности, статье 13-2.3.2 Закона «Об информации, информатизации и защите информации», предусматривающей, что за нарушение правил пользования информационными ресурсами, необоснованное ограничение прав пользователей собственник или владелец, а также должностные лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении.

Как отмечает Совет прессы, подобные ситуации также недопустимы с точки зрения положений Правил профессиональной этики журналистов Азербайджана, где говорится, что «журналисты не должны критиковать людей по признаку их национальности, расы, пола, языка, профессии, религии, места жительства или рождения, а также не должны преувеличивать такие сведения о них».

"Совет прессы призывает представителей СМИ Азербайджана серьезно отнестись к степени деликатности каждого выступления, а также советует отдельным гражданам учитывать вышеуказанные моменты и проявлять осторожность при размещении постов в социальных сетях.

Совет прессы Азербайджана также отмечает, что армянские журналисты неоднократно позволяли пропаганду насилия в отношении азербайджанцев. Во многих случаях они также прибегали к дискриминации по национальному признаку и человеконенавистническим призывам. К сожалению, подобные неприемлемые случаи наблюдаются и сейчас. Мы надеемся, что Мониторинговый совет по этике в средствах массовой информации Армении также обратит внимание на этот вопрос, выразит свою поддержку искоренению в армянских медиа уничижительного отношения, оскорбительных и недостойных выпадов в отношении Азербайджанского государства и народа, продемонстрирует свою принципиальную позицию по этому поводу", - говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.