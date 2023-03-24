На матч "Карабах"-"Галатасарай" для болельщиков организуют два экспресс-маршрута

БАКУ /Trend/ - Для перевозки болельщиков в день товарищеского матча между футбольными командами "Карабах" и "Галатасарай" 26 марта 2023 года будут организованы экспресс-маршруты X1 и X2, связывающие станцию метро "Гара Гараев" и сад Самеда Вургуна (улица Диляры Алиевой) с Бакинским олимпийским стадионом.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, перевозка болельщиков автобусами по экспресс-линии на Бакинский олимпийский стадион начнется с 18:00. Последний автобус на экспресс-линии отправится в терминал общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона от станции метро "28 Мая" в 19:30, от станции метро "Гара Гараев" в 19:45.

После окончания игры будет осуществлена перевозка болельщиков от терминала общественного транспорта стадиона в направлении станций метро "Гара Гараев" и "28 Мая" (сад Самеда Вургуна). Просьба к болельщикам после окончания игры следовать в сторону контрольно-пропускного пункта Северного пешеходного моста, чтобы добраться до терминала общественного транспорта.

Желаем успехов родному "Карабаху".