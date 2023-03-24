Выступать в Национальной арене гимнастики очень волнительно – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - Зал Национальной арены гимнастики в Баку – большой, светлый, выступать здесь крайне приятно и в то же время очень волнительно. Об этом в пятницу сказала Trend участница 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, представительница клуба "Оджаг Спорт" Гюльнар Расулзаде.

"Несмотря на то, что это мои первые соревнования в текущем году, думаю все прошло удачно. Для меня самый сложный предмет - лента, потому что с текущего года я впервые начала выступать с ней. Сегодня все прошло хорошо, без потери снаряда, так что я осталась довольна", - отметила 12-летняя грация.

По словам Гюльнар Расулзаде, которая на протяжении семи лет занимается художественной гимнастикой, ее кумиром в спорте является член сборной - Зохра Агамирова.

"Зохра Агамирова также принимает участие в чемпионате, я обязательно посмотрю ее выступление", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастике в Баку 24-25 марта. В соревнованиях участвуют 53 гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталан, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Гимнастки выступают в возрастных категориях "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).