В Баку стартовал заключительный день 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, сообщает в субботу Trend.

Сегодня проходят финалы по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента), по итогам которых определятся победители соревнований.

В чемпионате участвуют гимнастки, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, Республиканскую комплексную спортивную школу, Оздоровительный центр Гянджа-Нафталана, спортивный клуб "Grasiya", культурный центр "Зиря" и город Сумгайыт. Они выступают в двух возрастных категориях - "юниорки" (2008-2010 годов рождения) и "взрослые" (2007 г.р. и старше).

Вчера были определены победители чемпионата в индивидуальном многоборье.

28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 24-25 марта.

(Фото: Заур Мустафаев)