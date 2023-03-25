Предотвращена попытка незаконных армянских формирований по рытью траншей - Минобороны

БАКУ /Trend/ - 25 марта в дневные часы члены незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку земляных-укрепительных работ в направлении населенного пункта Юхары Вейсалли Физулинского района с целью инженерной подготовки траншей.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, в результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены.