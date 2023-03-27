Стал известен объем пассажироперевозок в регионы в канун и во время праздника Новруз

БАКУ/Trend/ - В преддверии праздника Новруз и в праздничные дни в регионы было выполнено 3 455 рейсов.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

В целях качественного и устойчивого обеспечения населения транспортными услугами в преддверии праздника Новруз и в праздничные дни, по поручению Азербайджанского агентства наземного транспорта все автовокзалы и автостанции Республики с 15 по 27 марта работали в усиленном режиме.

Если в обычные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса на рейс выходило около 200 автобусов, то в указанные даты на линии было выпущено дополнительно более 1200 автобусов.

Отметим, что после пандемии коронавируса (COVID-19) в Бакинском международном автовокзальном комплексе был зафиксирован первый рекордный показатель пассажиропотока. 18 марта 473 рейсами в пункты назначения были доставлены 15 240 пассажиров. В результате мер, предпринятых Азербайджанским агентством наземного транспорта по обеспечению удовлетворенности граждан, количество пассажиров увеличилось в 3 раза по сравнению с обычными днями. Также такой высокий показатель был достигнут в результате эффективности мер по борьбе с незаконными пассажирскими перевозками.

Эффективная борьба с нелегальными перевозками пассажиров в нашей стране способствует пассажирским перевозкам и повышает доверие к услугам автовокзала. Чтобы оправдать это доверие и обеспечить качественное обслуживание, Бакинский международный автовокзальный комплекс мобилизовал все свои силы.

Всего же в преддверии праздников и в праздничные дни в регионы было выполнено 3455 рейсов, доставлено 92 925 пассажиров.

Особое внимание уделяется интервалам движения автобусов на маршрутах, соблюдению водителями правил безопасности при перевозке пассажиров. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или онлайн (https://biletim.az.).