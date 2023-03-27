В Азербайджане в послевоенный период оказано 276 тыс. соцуслуг семьям шехидов и участникам войны

БАКУ /Trend/ - В период после Отечественной войны Азербайджана семьям шехидов и участникам войны оказано 276 тысяч социальных услуг.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве труда и социальной защиты населения, эти меры охватили 123 тысячи человек.

Согласно информации, 103 тыс. лицам было назначено 115 тыс. социальных выплат, 3,4 тыс. человек - страховая выплата. Социальные выплаты семьям шехидов и лицам с инвалидностью в связи с войной, а также предусмотренные для других чувствительных групп повышались в начале каждого года за прошедший период. Программа обеспечения жильем этих социальных групп расширилась в 5 раз, предоставлено 4 500 квартир и частных домов, инвалидам войны - 324 автомобиля.

Кроме того, 11 тыс. человек были обеспечены социально-психологической поддержкой и реабилитационными услугами. В реабилитационных учреждениях оказаны услуги более 2,7 тыс. человек. 1 903 человека с инвалидностью, связанной с войной, обеспечены до 34 тыс. средств реабилитации, 406 человек - 423 современными высокотехнологичными протезами;

Была обеспечена занятость за этот период 17,2 тыс. человек из числа членов семей шехидов и участников войны, в том числе 9,8 тыс. человек привлечены к программе самозанятости;

В единых координационных центрах оказаны соцуслуги 78,5 тыс. человек из числа членов семей шехидов и участников войны и т.д.