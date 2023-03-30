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Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики

Общество Материалы 30 марта 2023 11:07 (UTC +04:00)
Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О прокуратуре".

Согласно изменениям, обсужденным сегодня на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики должна быть реорганизована с изменением порядка ее подчинения.

Институциональные реформы, которые будут осуществляться в результате изменений, приведут к совершенствованию структуры органов прокуратуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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