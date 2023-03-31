В Азербайджане продлен срок приема документов для обучения в докторантуре за рубежом

БАКУ /Trend/ - В рамках "Государственной программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы" срок приема документов для обучения в докторантуре за рубежом продлен до 23:59 20 апреля 2023 года.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

"Список документов, необходимых для подачи заявки на участие в программе, а также подробная информация и ссылка для регистрации доступны здесь.

Более подробную информацию можно получить, перейдя в раздел "Часто задаваемые вопросы" или связаться по электронной почте [email protected]", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)