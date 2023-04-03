Действующие в Дашкесанском районе пчеловоды привлечены к тренингам (ФОТО)

С 30 марта по 3 апреля при организации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» и поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) в Дашкесанском районе в рамках проекта «Поддержка развития пчеловодства» для фермеров были организованы тренинги, которые проводятся второй год подряд.

Теоретические тренинги, основной миссией которых является содействие развитию экосистемы малого бизнеса, продвижению пчеловодства и увеличению производства натурального меда в Дашкесане, длились три дня. В рамках проекта для 32 фермеров, действующих в селах Човдар, Баян, Гушчу и населенном пункте Шадах Дашкесанского района, консультанты провели тренинги по весеннему уходу за пчелами, правилам роения и вывода пчелиных маток. В рамках программы, а также в целях повышения осведомленности о лечении и профилактике паразитарных заболеваний, наносящих вред пчеловодству, им были вручены буклеты с методическими указаниями.

В то же время эксперты, привлеченные Центром развития МСБ KOBİA в Гяндже, предоставили участникам тренинга подробную информацию о мерах, проводимых в направлении развития бизнеса, благоприятной среде, созданной для предпринимательской деятельности, механизмах оказания эффективной финансовой поддержки субъектам предпринимательства. Для пчеловодов были организованы семинары на тему доступа к финансовым ресурсам, предоставления субсидий, организации аграрного страхового дела.

На следующем этапе проекта предусматривается проведение в условиях хозяйств работ в пасеках в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, а также практических занятий по способам повышения продуктивности и устойчивости пчелиных семей. Жителям сел, успешно завершившим обучение, будут вручены сертификаты, пчелиные семьи с целью поддержки расширения личных хозяйств, в том числе соответствующие принадлежности.

Отметим, что социально ориентированные меры, осуществляемые ЗАО «AzerGold» в соответствии с государственной политикой, служат развитию региона, повышению занятости населения, его благосостояния. Жители сел, расположенных рядом с участками по добыче Общества, регулярно привлекаются к проектам в направлении охраны окружающей среды, образования, здравоохранения, занятости, стимулирования предпринимательства и т. д.