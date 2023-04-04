БАКУ /Trend/ - Азербайджан в числе стран, чья территория наиболее всего загрязнена минами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал главный консультант отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента, заместитель руководителя секретариата Межведомственного центра Координационного штаба Султан Гаджиев во время выступления на церемонии презентации книги "Gizli ölüm toxumları" (Скрытые семена смерти), приуроченной к 4 апреля - Международному дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Независимо от того, насколько сложна минная проблема, мы справимся с ней. Азербайджан справится с этой проблемой так же успешно, как и с другими трудностями. Мы благодарны нашим международным партнерам, которые поддерживают нас в этом деле. Мы уверены, что эта поддержка будет продолжаться", - добавил он.