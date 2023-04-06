За последние 6 лет в Баку сократился объем автобусных пассажироперевозок

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Баку автобусами было перевезено 502 миллиона пассажиров, что на 20,2 процента меньше, чем в 2016 году. За последние 6 лет в Баку сократились автобусные пассажироперевозки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации в социальных сетях председателя правления Бакинского транспортного агентства Вусала Керимли.

Согласно данным, в 2016 году число пассажиров, перевезенных автобусами в Баку, составило 629 миллионов человек, в 2017 году - 659 миллионов человек, в 2018 году - 704 миллиона человек, в 2019 году - 801 миллион человек, в 2020 году - 413 миллионов человек, а в 2021 году - 444 миллиона человек.