В Гёйчае состоялось мероприятие, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Cлужба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана организовала в городе Гёйчай мероприятие под названием "Гейдар Алиев и органы безопасности".

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе СГБ Азербайджана, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Гёйчайского района Натиг Агаев, руководящие лица и сотрудники СГБ Азербайджана, руководители правоохранительных органов города, депутаты Милли Меджлиса (парламент), ветераны органов безопасности, участники Отечественной войны Азербайджана и представители общественности района.

Сначала участники мероприятия посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Гёйчай, возложили к нему цветы, было выражено глубокое почтение к памяти великого лидера.

Затем в фойе Центра Гейдара Алиева участники мероприятия ознакомились с уголком, где демонстрировались фотографии, отражающие разные периоды жизни общенационального лидера,

Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших свои жизни за независимость и свободу Азербайджана, прозвучал Государственный гимн.

Глава исполнительной власти Гёйчайского района Натиг Агаев отметил, что проведение этого мероприятия является важным событием в общественной жизни района. Подчеркнув, что великий лидер Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь деятельности по обеспечению развития и процветания Азербайджана, он отметил, что этот курс успешно продолжается сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Другие участники, отметив также, в частности, беспрецедентный вклад великого лидера в развитие органов безопасности Азербайджана, подчеркнули, что великий лидер Гейдар Алиев укомплектовал органы безопасности национальными кадрами, постоянно держал в центре внимания их деятельность, а также то, что спецслужбы Азербайджана строят свою работу на принципах, заложенных в свое время великим лидером.

В завершение участники мероприятия посмотрели документальный фильм, ставший очередным выпуском совместного проекта СГБ с Азербайджанским телевидением “Konfidensial”, рассказывающий об операции “Порт Пехлеви”, проведенной под руководством великого лидера Гейдара Алиева во время его службы в органах безопасности.