Назначен новый председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской АР (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета статистики Нахчыванской Автономной Республики Вагиф Расулов освобожден от занимаемой должности, на его место назначен Гусейн Фарамаз оглу Багиров, сообщает в пятницу Trend.

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, председатель Государственного комитета статистике Азербайджанской Республики Тахир Будагов и первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов представили сегодня Гусейна Багирова коллективу.

До начала мероприятия Фуад Наджафли и Тахир Будагов посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван, и почтили память великого лидера.

В ходе мероприятия были отмечены недостатки, допущенные в прошлые годы при проведении и организации статистической работы в Нахчыване, регистрации хозяйств, подготовке статистической отчетности.

Фуад Наджафли и Тахир Будагов передали новому руководству свои поручения и рекомендации по организации работы в соответствии с требованиями времени, реорганизации деятельности в гибкой форме.

Отметим, что Гусейн Багиров родился в 1979 году в городе Нахчыван. До этого назначения он работал в Государственном комитете статистики Азербайджанской Республики.