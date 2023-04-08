Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)

Общество Материалы 8 апреля 2023 16:37 (UTC +04:00)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)

Читайте Trend в

Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
Все материалы

ШУША /Trend/ - Международная делегация, принявшая участие в 9-м заседании национальных комиссий стран – членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, посетила одну из главных достопримечательностей города Шуша - Джыдыр дюзю.

Об этом сообщает в субботу корреспондент Trend.

В Шуше международная делегация также увидела воочию последствия преступлений, совершенных Арменией в период оккупации города против культурных и исторических памятников Азербайджана.

До этого гости также ознакомились со строительно-восстановительными работами, проводимыми в жемчужине Кавказа - Шуше, побывали в городской крепости.

Напомним, что 8 апреля в столице тюркского мира 2023 года - городе Шуша состоялась церемония закрытия 9-го заседания Национальных комиссий стран-членов ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО, на котором было озвучено итоговое заявление участников заседания.

Отметим, что в этом году Международная организация тюркской культуры отмечает тридцатую годовщину со дня основания.

Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Участники заседания ТЮРКСОЙ по делам ЮНЕСКО совершили прогулку по Джыдыр дюзю (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости