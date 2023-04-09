Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях по акробатической гимнастике в Бельгии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международном турнире "Flanders Acro Cup" и Кубке мира по акробатической гимнастике, которые прошли в городе Пурс (Бельгия), сообщили Trend в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Так, члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике - Назрин Зейниева, Захра Рашидова, Анахита Башири, выступающие в составе женской группы, завоевали "золото" в программе комбинированных упражнений на турнире "Flanders Acro Cup".

Смешанная пара - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевала на Кубке мира по акробатической гимнастике "серебро" в комбинированном упражнении.

Соревнования проходят 6-9 апреля.