БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 115 человек, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 72, вторую - 13, три и более - 26, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 4 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 957 429. Первую дозу вакцины получили 5 408 896, вторую - 4 880 206, три и более - 3 402 299, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 028 человек.