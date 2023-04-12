В следующем году в Физули будут переселены 2 904 человека – Намиг Гумматов (Дополнено)

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ФИЗУЛИ /Trend/ - В соответствии с направлениями деятельности в рамках плана мероприятий Государственной программы по обеспечению возвращения населения, в Физулинском районе до 2026 года предусматриваются строительство и ввод в эксплуатацию в общей сложности 5678 объектов жилищного фонда - 3 352 частных домов и 2 326 квартир.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства, функционирующей при Межведомственном центре Координационного штаба, состоявшемся сегодня в Международном аэропорту Физули.

По его словам, в 2023 году будут построены 399 домов, в 2024 году – 447, в 2025 году – 2 317, в 2026 году – 2 515. В 846-квартирный жилой комплекс, строящийся Государственным агентством жилищного строительства, в 2024 году будут переселены 2 904 человека.

"В целом планируется переселить 21 593 человека, в том числе в город Физули - 8 009 человек. Кроме того, в Физулинском районе ускоренными темпами продолжаются работы по проектированию профессионального лицея, Центральной больницы, Центрального парка, административного здания", - сказал Гумматов.