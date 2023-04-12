Агентство Азербайджана о пищевом отравлении 7 учащихся одной из бакинских школ

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана распространило информацию о предварительных результатах исследований, проведенных в связи с ухудшившимся после приема пищи в школьной столовой самочувствием 7 учащихся средней школы №20 им. А.Гусейнзаде в Ясамальском районе столицы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство, в ходе проведенной проверки выяснилось, что 6 апреля 7 учащихся разных классов указанной школы употребили в пищу жареную курятину (нагетсы), реализуемую ООО "TAİS İKF", обслуживающим столовую школы, а 1 учащийся - донер.

В сообщении отмечается, что после приема пищи у детей появились боли в эпигастральной области, тошнота, головная боль, головокружение. Сразу после оказания им первичной медико-санитарной помощи в медицинском пункте школы была вызвана неотложная медицинская помощь.

В ходе проверки, проведенной в полной средней школе №20 в связи с указанным событием, выяснилось, что ООО "TAİS İKF" осуществляет деятельность в столовой на основании договора аренды, указанные продукты были упакованы в термобоксы и доставлены в школу в готовом виде. Эти продукты выставлены на продажу в витринах ("горячих" и "холодных" витринах, открытых витринах). Также в ходе проверки в школе было установлено, что после того, как продукты питания доставлялись в школу, соответствующие показатели температуры и влажности не контролировались. В то же время в ходе проверки были взяты образцы 26 наименований различных видов пищевых продуктов, образцы мазков с рук шести сотрудников и образцы мазков с 20 различных поверхностей, используемых инструментов и оборудования. Они были переданы в испытательные лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов. Также агентство продолжает внеплановые инспекционные мероприятия на предприятии по приготовлению и доставке продуктов питания, принадлежащем ООО "TAIS IKF" и расположенном по адресу: город Баку, Наримановский район, улица А.Гаибова, дом 5. О результате проверки общественности будет предоставлена дополнительная информация.

В сообщении говорится, что в течение 2022-2023 годов агентством были проведены проверки в 174 общеобразовательных учреждениях, обеспеченных пищевым блоком, в рамках которых проверялось соответствие пищеблоков санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим нормам, соблюдение требований, предъявляемых к поставкам, хранению, маркировке и упаковке пищевых продуктов в пищеблоках, соблюдение показателей качества и безопасности, наличие сопроводительных документов. По итогам проверок были составлены соответствующие акты.

В ходе проверки в 172 общеобразовательных учреждениях были выявлены различные недостатки, из них в 42 - недостатки, не влекущие административной ответственности (отсутствие регистрации безопасности пищевых продуктов), а в 130 - недостатки, вызывающие административную ответственность. В результате этого ответственные лица образовательного учреждения были привлечены к административной ответственности. Одна из таких проверок была проведена в полной средней школе № 20. Так, в ходе проверки, проведенной 16-18 января текущего года, были выявлены нарушения требований технических нормативных правовых актов в области питания, в отношении должностного лица школы была принята мера административной ответственности и даны обязательные к исполнению предписания по устранению недостатков.

С перечнем учреждений, в которых проводились проверки, можно ознакомиться в таблице.