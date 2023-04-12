ГТК Азербайджана прокомментировал вопрос ввоза гражданами лекарств

БАКУ /Trend/ - При ввозе гражданами на территорию страны лекарственных средств в значительных количествах и наименованиях таможенные органы в ряде случаев могут затребовать предъявление соответствующего документа органов здравоохранения по количеству и видам лекарственных средств.

Об этом сообщили Trend в среду в управлении по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета Азербайджана.

"Государственный таможенный комитет доводит до внимания граждан, что в соответствии с пунктом 9.4 закона Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" граждане, прибывающие в Азербайджанскую Республику или выезжающие за границу, могут беспрепятственно ввозить и вывозить лекарственные средства в необходимом для личного пользования количестве, в том числе лекарственные средства, не прошедшие государственную регистрацию в Азербайджанской Республике, при этом никаких документов не требуется. В некоторых случаях граждане пытаются ввезти на территорию страны лекарственные средства в значительных количествах и наименованиях", - сказали в госкомитете.