Международный турнир AGF Trophy в Баку: команды-финалисты в групповых упражнениях с 5 скакалками

БАКУ /Trend/ - В рамках первого дня проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy определились финалисты среди команд в групповых упражнениях среди юниорок, сообщает в пятницу Trend.

Сегодня команды в групповых упражнениях среди гимнасток в категории "юниорки" представили программу с 5 скакалками.

В финал вышли команды, представляющие Израиль (29.400 балла), Азербайджан (27.750 балла), Узбекистан (26.950 балла), Венгрию (25.750 балла), Литву (24.050 балла), Польшу (22.400) и Монголию (17.350 балла).

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).