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На I этапе ожидается возвращение 66 тыс. человек в свои дома на освобожденных территориях Азербайджана - Эмин Гусейнов

Общество Материалы 17 апреля 2023 13:01 (UTC +04:00)
На I этапе ожидается возвращение 66 тыс. человек в свои дома на освобожденных территориях Азербайджана - Эмин Гусейнов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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ШАМАХА /Trend/ - На первом этапе «Большого возвращения» ожидается возвращение 66 тысяч наших соотечественников в свои дома.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

По его словам, процесс восстановления и реабилитации на освобожденных от оккупации территориях можно разделить на три этапа.

“Первый этап охватывает период с 2022 по 2026 годы, второй - до 2030 года и третий этап - до 2040 года. Основными целями на первом этапе являются реконструкция двух городских центров Физули и Агдама и 32 сел, а также развитие туризма в Гадруте, Суговушане и Туге», - сказал Гусейнов.

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